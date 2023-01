Come nel campionato scorso il Banco stravince al PalaSerradimigni contro l’Happy Casa: 111-93. Gara durata un tempo, poi il break di 13-0 del terzo quarto fatto di difesa e transizione ha spezzato la partita.

Due filosofie opposte a confronto nel primo quarto: Sassari usa molto il tiro da tre (6/9) mentre Brindisi dall’arco non tira mai e attacca sempre il ferro con tutto il quintetto. La Dinamo tocca due volte il +6 e anche il +7 nel secondo quarto: 34-27 al 13’.

L’Happy Casa si ricorda che esistono anche le triple e con Riisma e Bowman accorcia: 34-33. Sassari riallunga con Stephens ben servito da Jones: +7 al 17’. L’altra buona notizia a metà gara è il dominio a rimbalzo: 23-9 per la squadra di Bucchi.

In apertura di terzo quarto l’ex Burnell con due bombe confeziona il sorpasso: 55-56 al 23’. Gli risponde Jones con 5 punti di fila e poi tra difesa e triple Sassari decolla con un break di 13-0: 68-56 al 25’. I falli di Stephens e un leggero infortunio a Diop costringono Bucchi a giocare senza pivot, con Treier da “lungo” ma ormai il match è in discesa, la difesa ospite meno mobile di un presepe e il Banco arriva a quota 100 con la bomba di Gentile quando mancano poco meno di 7 minuti alla fine della partita.

I tabellini

Sassari: Jones 15 Robinson 8 Dowe 15 Kruslin 16 Devecchi, Treier 9 Chessa ne, Stephens 6 Bendzius 20 Gentile 15 Raspino, Diop 7 All. Bucchi.

Brindisi: Etou 4 Burnell 15 Reed 20 Bowman 8 De Donno, Mascolo 6, Bocevski ne, Mezzanotte 12 Riismaa 3 Bayehe 4 Perkins 21 Dixon. All. Vitucci.

Le pagelle:

Jones 7: Si presenta con due triple, poi cala nel secondo quarto, quindi ingaggia un duello spettacolare col suo predecessore Burnell nel terzo.

Robinson 7: Buon approccio, senza strafare, giocando per la squadra in prima battuta: 8 punti al riposo. Nel secondo tempo accusa un problema fisico e viene tenuto a riposo.

Dowe 7,5: Parte ancora in quintetto e mostra sicurezza sia in appoggio a Robinson, sia come play (6 assist).

Kruslin 7,5: Fa un po’ di tutto e lo fa bene. Si conferma uno dei migliori tiratori del campionato.

Treier 7: Tanti minuti in campo (22) che gli fanno riprendere anche fiducia in attacco, infatti finisce a 9 punti, con una schiacciata a due mani simile a quella che gli ha procurato l’infortunio al gomito destro con la nazionale. Vi aggiunge pure 6 rimbalzi.

Stephens 6: Due stoppate, due falli e nessun punto nel primo quarto. Frenato dai falli anche nel resto della partita sta in campo solo 16 minuti ma aiuta la squadra sempre.

Bendzius 7,5: Avvio diesel, ci mette un quarto a scaldarsi, poi apre la sparatoria e chiude con 4/5 da tre.

Gentile 7: Ha una voglia matta di tornare a essere utile. Riesce a farlo nel secondo tempo e per la prima volta in stagione va in doppia cifra. Anche un assist in mezzo alle gambe modello Teodosic.

Diop 6,5: Generoso ma anche pasticcione però senza Perkins si fa sentire dentro l’area. Nel secondo tempo una leggera contusione lo fa uscire dal campo.

Bucchi (all.) 7,5: Gara preparata benissimo, a cominciare dai rimbalzi. Evidente l’innalzamento di due tacche in difesa dopo l’intervallo. La squadra fa divertire il pubblico come mai accaduto in stagione.

