Sette stranieri in allenamento: mai accaduto prima. L'arrivo di Rashan Thomas ha portato non solo il suo inconfondibile sorriso ma anche abbondanza per il tecnico Massimo Bulleri che ha potuto avere finalmente 12 giocatori per lavorare al PalaSerradimigni.

Thomas è apparso un po' più magro rispetto a sei anni fa. Ha mostrato energia e voglia di integrarsi rapidamente col gruppo. Il coach biancoblù lo ha utilizzato soprattutto come pivot e del resto Thomas è stato ingaggiato per coprire l'assenza di Nate Renfro, che dovrà stare fermo probabilmente sino a tutto il mese di marzo.

Improbabile un impiego di Rashawn Thomas domani in Europe Cup contro Cholet, più possibilità di vederlo in campo sabato contro Milano davanti ai tifosi che hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno.

