“È arrivato il giorno tanto atteso, quello dell'inizio del campionato”: esordisce così il coach Demis Cavina nel presentare il match di domenica contro Pesaro, in programma al PalaSerradimigni con inizio alle 18.

Entrambe eliminate ai quarti (Pesaro sconfitta pesantemente da Venezia) le due formazioni si fronteggiano con la consapevolezza di essere ancora dei “cantieri aperti”. Il tecnico biancoblù evidenzia: “Sono contento del lavoro fatto finora, stiamo crescendo come conoscenza, come singoli e come squadra. Segnali importanti dalla difesa, mentre contro Brindisi in Supercoppa non è andato bene l'approccio. Contro Pesaro dovremo iniziare bene la gara”.

Il Banco di Sardegna potrebbe ritrovare Borra, utile coi suoi 215 cm, a non lasciare troppo solo Mekowulu dentro l'area e a sostituirlo quando deve rifiatare o gestire i falli.

“Non mi piace parlare delle assenze, credo che una squadra lunga come la nostra possa trovare al suo interno le soluzioni per mascherare le assenze. Comunque Jacopo Borra ha ripreso ad allenarsi anche se non con continuità, ma siamo fiduciosi sul suo rientro”.

