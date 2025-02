Ha già giocato all'andata da ex, ma sabato alle 20 è di scena nel "suo" PalaSerradimigni. Il centro Ousmane Diop arriva a Sassari con l'Armani Milano per una partita che è ormai una classica della serie A di basket.

Senegalese di formazione italiana, classe 2000, Ousmane Diop ha indossato la maglia biancoblù per quattro stagioni, diventando un idolo della tifoseria sarda non solo per la sua energia e generosità sul parquet ma anche per la disponibilità fuori dal campo.

Un ragazzone d'oro che ha lasciato la Dinamo solo perché con Milano ha potuto confrontarsi con l'Eurolega. A proposito: sarà la terza partita in trasferta in sei giorni per l'Armani, dopo quelle di Monaco e Kaunas. Chissà che la stanchezza non riequilibri un po' i valori che pendono per gli ospiti.

Anche l'anno scorso il Banco di Sardegna ha saputo ribaltare il pronostico, vincendo 89-83. E sei anni fa la Dinamo dove giocava Rashawn Thomas (tesserato questa mattina) inflisse addirittura il 3-0 all'Armani nelle semifinali scudetto.

