La sconfitta non è una sorpresa, date le 4 assenze. La prestazione lo è. Non inganni il finale di 90-111 contro Napoli (QUI LA CRONACA), perché al 28' la Dinamo era a -27 e aveva segnato solo 54 punti, facendo una fatica titanica per trovare la via del canestro.

Il tecnico Piero Bucchi ha ammesso a fine partita: «Ci mancano tre giocatori, dobbiamo avere la mentalità per adeguarci alle assenze. Francamente non mi aspettavo un approccio difensivo così dopo le buone prove in pre-campionato».

La difesa è stata poco aggressiva e ha fatto entrare subito in fiducia Napoli che ha risposto con una prestazione fuori dall'ordinario nel tiro da tre punti: 17/32. Non che da due gli ospiti abbiano trovato particolari resistenze: 21/32 è il 65,6%.

La realtà è che anche con più cattiveria in campo, una Dinamo col roster così corto è condannata a faticare con tutti e rischiare di perdere molto. La vera domanda è: può rientrare già questa settimana almeno uno tra la guardia Tyree e l'ala Charalampopoulos. Per motivi tattici serve più il greco dell'americano, perché Charalampopoulos è l'unico altro tiratore oltre a Kruslin.

