Pranzo di Natale e poi partenza verso la Repubblica di San Marco, che da settembre indica non solo il santo rappresentato anche col leone alato, ma l'arrivo del play sassarese Marco Spissu. Si gioca nel giorno di Santo Stefano alle 18 e il pensiero va a otto anni fa, quando la Dinamo del triplete vinse a Varese 117-113 dopo due supplementari con 40 punti di Sosa e 30 di Dyson.

Nonostante il PalaTaliercio sia stato sempre ostico nei playoff scudetto (0/7), nella stagione regolare la formazione sassarese è stata capace di fare il colpaccio. L'anno scorso (era il 12 dicembre) il coach Bucchi festeggiò la prima vittoria sulla panchina biancoblù: 76-70 con un impressionante ultimo quarto da 26-11. Protagonisti il play Robinson con 20 punti e 7 assist, l'ala Bendzius con 14 punti e anche il lungo Diop, più efficace di Mekowulu in difesa per contenere un Watt da doppia doppia (20 punti e 11 rimbalzi).

Rimase in panchina perché non a posto fisicamente Gentile, che invece domani potrebbe rientrare anche se non al meglio dopo la tonsillite, mentre per l'ala Treier bisognerà attendere un paio di settimane.

Occhio al tiro da tre punti: Venezia è la più precisa della serie A col 40,6% non solo perché c'è Spissu che tira col 49% ma anche le altre guardie Granger e Freeman, l'alapivot Willis e l'ex Brooks che tira poche triple ma una su due la mette dentro.

