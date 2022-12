«Sono rimasto sette settimane fuori, un tempo infinito. Ieri al primo allenamento completo coi compagni non smettevo di sorridere, ero felice come un bambino»: la sincerità e il sorriso di Chris Dowe spiegano quanta voglia abbia il play-guardia di rientrare.

Solo domani si valuterà col coach Bucchi e lo staff medico se far rientrare l’americano in una gara come quella di domenica al PalaSerradimigni contro Milano che si prospetta durissima anche dal punto di vista fisico.

Dowe concorda: «Proprio perché Milano non sta andando bene in Eurolega verrà qui molto determinata, certo che battere Milano significherebbe acquistare grande fiducia per il prosieguo della stagione».

In ogni caso il play serbo Aleksej Nikolic resta sino al 13 dicembre proprio per consentire a Dowe di rientrare al momento giusto.

