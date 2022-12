Il 2022 cestistico è andato in archivio con la sconfitta del Taliercio contro Venezia per 86-76. Si era aperto il 9 gennaio sempre in trasferta, a Cremona, dove la Dinamo aveva perso 89-80. L'annata si è chiusa in perfetto pareggio: 23 vittorie e 23 battute d'arresto.

Il bilancio comprende la seconda parte della stagione passata con 15 successi e 11 sconfitte compresa la Coppa Italia con l'eliminazione ai quarti ad opera di Milano (88-68) e compresi i playoff con il superamento dei quarti contro Brescia per 3-1 e la sconfitta in semifinale contro Milano (0-3) che poi avrebbe conquistato lo scudetto.

L'inizio della stagione attuale è stato tormentato: a oggi il Banco di Sardegna è 5/12 in campionato, ha perso la finale della Supercoppa Italiana contro la Virtus Bologna (69-72) dopo aver superato Tortona in semifinale ed è uscito dalla Champions come l'anno scorso, ma vincendo una gara in più: 2 delle 6 nella fase a gironi. Sommando il totale a quello della stagione passata si ottiene appunto 23 vittorie in 46 partite.

Il 2023 si aprirà invece in casa: lunedì 2 gennaio arriva Brescia.

Il 2021 iniziò invece col colpaccio a Reggio Emilia per 85-78 dopo un supplementare, con la doppia doppia di Bilan: 22 punti e 14 rimbalzi. Anche nel 2020 successo nel primo match dell'anno: 78-70 a Pistoia.

L'ultima volta di un'apertura d'anno al PalaSerradimigni è nel 2019: 102-97 contro Trieste grazie soprattutto al trio Cooley-Bamforth-Pierre che mise insieme 62 punti. E in quel 2019 la Dinamo passata da Esposito a Pozzecco vinse Europe Cup e Supercoppa Italiana, sfiorando anche lo scudetto contro Venezia.

© Riproduzione riservata