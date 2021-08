Stagione anomala quella 2021/22. Come nel calcio anche il basket si converte al calendario asimmetrico, che nel girone di ritorno non osserva lo stesso ordine. Esempio: il Banco di Sardegna inizia il suo dodicesimo campionato di A il 26 settembre al PalaSerradimigni contro Pesaro. La prima di ritorno non è a Pesaro, ma sempre in casa, contro Treviso.

Prima trasferta al secondo turno, a Brindisi. Seconda giornata di ritorno, match a Brescia.

Da segnalare il 31 ottobre il big match a Milano e il 5 dicembre quello sul parquet bolognese dei campioni d'Italia della Virtus, seguito subito dopo dalla classica sfida alla Reyer Venezia, anche questa in trasferta.

Ultima giornata della stagione regolare l'8 maggio sul campo di Varese.

Come sempre la classifica al termine del girone d'andata deciderà l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 16 a domenica 20 febbraio 2022. E il calendario non è stato benigno neppure in questo senso, dal momento che la squadra di Cavina disputerà solo 7 partite in casa su 15 giornate.

