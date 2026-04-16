Promossa dal Coordinamento Ospedaliero Procurement (COP) dell’Aou di Sassari, AIDO e Fondazione Banca degli Occhi l'iniziativa convolgerà domenica al PalaSerradimigni la Dinamo Sassari e la Reyer Venezia che si affrontano per il campionato di basket.

Un breve ma significativo momento, prima dell’inizio della gara, sarà dedicato alla diffusione di un messaggio di grande rilevanza sociale: attraverso uno speaker e la realizzazione di una foto simbolica, si intende sensibilizzare il pubblico presente sull’importanza della donazione di organi e tessuti. Un gesto semplice ma potente, capace di raggiungere un vasto pubblico grazie al coinvolgimento del mondo dello sport.

Per l’occasione, le due squadre scenderanno in campo con gli striscioni della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e dell’AIDO, insieme ai volontari del gruppo intercomunale Sassari-Ittiri, al Coordinamento Ospedaliero Procurement dell’Aou di Sassari realtà impegnate quotidianamente nella promozione della cultura del dono e nel sostegno alla rete trapiantologica

Nel 2025 la rete trapiantologica italiana ha raggiunto risultati record, con 2.164 donazioni di organi e 4.697 trapianti effettuati. Tuttavia, restano ancora circa 8.000 i pazienti in lista d’attesa e il tasso di opposizione alla donazione si mantiene elevato, intorno al 31%, soprattutto tra i più giovani.

L’Aou di Sassari è realtà di riferimento a livello nazionale nel campo della donazione: nel 2024 è stato avviato, accanto al programma di donazione a cuore battente, anche quello a cuore fermo, mentre nel 2025 l’azienda è stata la prima in Sardegna ad attivare un programma di donazione di cornee esteso a tutti i pazienti deceduti, grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi.

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