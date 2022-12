Col rientro del play-guardia Chris Dowe, che ha giocato contro Milano, si è chiusa l'esperienza a Sassari del “supplente” Aleksej Nikolic. Questa mattina il Banco di Sardegna ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto col play sloveno aggiungendovi «il ringraziamento da parte di tutto il club per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio per un brillante prosieguo di carriera». Carriera che proseguirà a Brescia, rimasta senza un regista per l'infortunio a Troy Capain.

Con la maglia sassarese Nikolic ha tenuto nelle sei partite di campionato media di 6,2 punti e 2,5 assist.

Il tecnico Piero Bucchi lavora dalla settimana scorsa col gruppo definitivo, salvo ritorni sul mercato tra uno-due mesi. Un gruppo che rispetto all'estate ha dovuto sostituire il talentuoso e potente centro Chinanu Onuaku con il dinamico e più leggero DeShawn Stephens che domenica se la vedrà con i due lunghi di Tortona, il difensore e molto tecnico Cain e il potente Radosevic.

