La rivalità è iniziata nella stagione 2009/2010 quando le due squadre ottennero la promozione in A: Brindisi direttamente, Sassari coi playoff. Domenica al PalaSerradimigni (19.30) si affronteranno curiosamente la capolista negli assist e la formazione che fa peggio in Serie A. La Dinamo smazza 19,5 assist a partita grazie alla presenza di tanti buoni passatori nel reparto guardie: Robinson (5 di media), Dowe (4), Gentile (2,7) e Kruslin (2,3).

Brindisi invece è fanalino di coda con appena 12 assist per gara. La classifica è completamente ribaltata per le palle perse: l'Happy Casa è la più virtuosa con sole 10,4 a partita, mentre il Banco di palloni ne perde 14,2, più di tutti.

L'attacco di Brindisi sfiora gli 80 punti, quasi 3 punti in più di Sassari, e attenzione, perché proprio domenica rientra D'Angelo Harrison, che nella Primavera scorsa si è operato al tendine d'Achille destro. Non si sa ancora se potrà giocare, ma in ogni caso è un rinforzo che si farà sentire nelle prossime partite, perché si parla di un esterno che nel campionato scorso produceva 16 punti col 42% nelle triple, 4 rimbalzi e 2,6 assist.

