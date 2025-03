Tutto trasmette la Dinamo in questo momento delicato, tranne che sicurezza. La vigilia della trasferta di Treviso (si gioca domenica alle 18) è tormentata dai rimorsi per la vittoria gettata al vento contro Venezia e resa nebulosa dalle condizioni di diversi giocatori. Non il massimo per i biancoblù che sono reduci da quattro sconfitte di fila.

Il tecnico Massimo Bulleri ha glissato sulla domanda per l'ala Sokolowski che non si è allenata né ieri sera e neppure questa mattina. «Per quanto riguarda il roster, vedremo tra sabato e domenica per affrontare la gara con la squadra migliore».

Il centro Halilovic non è ancora a posto e il Banco lo vuole preservare per lo spareggio salvezza contro Cremona. Sulle ali Renfro e Udom sono ormai perse le speranze di un rientro in tempo utile.

Gli stranieri arruolabili sono cinque: Bibbins, Fobbs, Bendzius, Thomas e la guardia Gazi che a questo punto è sicuro della convocazione. Resta una casella vuota. Non potrà essere riempita da un nuovo acquisto perché sono scaduti i tesseramenti. Resterebbe Sokolowski che è ancora sotto contratto con la Dinamo, ma non si sa neppure se è ancora in città.

