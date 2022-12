Scordarsi la semifinale della Supercoppa, quando la Dinamo nel suo momento migliore della stagione (proprio all'inizio) riuscì a vincere 84-83 grazie alla tripla in contropiede di Bendzius e alla stoppata nell'azione seguente di Onuaku su Christon.

Da allora Tortona è cresciuta e domani sera alle 20.30 ospita da terza in classifica i biancoblù di Bucchi che invece, per ora, sono nel gruppone fuori dalla Final 8 di Coppa Italia e cercano l'amalgama in un assetto che dovrebbe essere definitivo.

Il tecnico Piero Bucchi presenta l'avversaria così: «Tortona è una squadra profonda, che ha italiani chiave dalla panchina e giocatori di grande talento come Christon, Macura e Daum». C'è poi la solidità dentro l'area di Cain e Radosevic e la pericolosità nel tiro da tre punti di Filloy e Severini.

L'aspetto per certi versi paradossale è che Tortona non è sul podio dei migliori attacchi, ma propone la migliore difesa della serie A con neppure 72 punti incassati.

© Riproduzione riservata