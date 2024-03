Giornate di riflessione per la Dinamo e Stefano Gentile. L'ambiziosissima Trapani che disputa i playoff per la promozione in serie A da capolista è tornata alla carica per il capitano biancoblù. L'offerta fatta dal patron Antonini è davvero sontuosa e questa volta Gentile potrebbe accettare, uscendo in anticipo dal contratto che lo lega alla società sassarese sino al 2025.

Il club siciliano vorrebbe una risposta oggi, ma la squadra sassarese è concentrata sulla delicata trasferta di Brindisi in programma sabato, quindi è probabile che una decisione venga presa dopo Pasqua. Se il trasferimento va a buon fine la Dinamo prenderà un buy out, una sorta di indennizzo visto che il contratto viene interrotto prima della scadenza. Un mese fa il Banco di Sardegna aveva chiarito che il capitano Gentile -arrivato a Sassari nell'estate del 2018- era incedibile, ma l'insistenza di Trapani e anche la situazione di classifica più tranquilla hanno cambiato la situazione.

Se Gentile va via, coach Markovic perde una guardia italiana e dovrà quindi aumentare il minutaggio di Jefferson, Cappelletti e Tyree. Dal punto di vista del regolamento invece andrà convocato un sesto italiano, quindi il diciannovenne Riccardo Pisano che ha già debuttato nella massima serie.

