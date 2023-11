Dopo la «prestazione orribile» contro il Ludwigsburg (parole dell'ala Kaspar Treier) la società sassarese ha scelto la strada del ritiro per provare a ridare serenità a un gruppo sfiduciato. La Dinamo ha emesso un comunicato: «A partire da oggi, la squadra sarà in ritiro all'hotel Sandalia di Nuoro: qui il team potrà lavorare nella massima concentrazione e focalizzazione in vista dell'imminente doppio impegno di campionato con Scafati e Milano».

Significa che il ritiro durerà 10 giorni: la gara casalinga contro lo Scafati degli ex Robinson e Logan si gioca sabato, quella contro Milano, sempre al PalaSerradimigni, è programmata per domenica 3 dicembre.

Ben venga il ritiro, ma l'impressione è che occorra comunque tornare sul mercato per dare alla squadra almeno un giocatore di personalità e qualità. E il candidato più forte alla cessione resta il play Whittaker, che si impegna ma proprio non riesce ad essere un trascinatore come era nelle convinzioni estive della Dinamo.

© Riproduzione riservata