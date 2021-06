Una tiratrice, una combattente, una leader, che per molti versi ricorda Drake Diener: la Dinamo femminile ingaggia Margaret “Maggie” Taylor Lucas , classe 1991, 178 cm di altezza ma grande forza fisica che le consente di giocare sia da guardia sia da ala piccola. Proviene dal campionato svedese dove ha appena vinto il titolo con il Lulea Basket, dove ha sfiorato i 20 punti di media (abbondantemente superati nei playoff) col 44% da tre, 3 rimbalzi e 2 assist.

La grafica per l'arrivo di Maggie Lucas (foto ufficio stampa)

Maggie Lucas è giocatrice che si è fatta notare già al college di Penn State: è stata nominata All-Big Ten Player of the Year ed è stata scelta come numero 21 nel secondo turno della WNBA che l'ha vista giocare con la maglia dell'Indiana. Due anni fa la statunitense ha giocato nel campionato cinese con il Tianjin Ronggang in WCBA, dove ha segnato 27,3 punti di media, con 6,2 rimbalzi.

Il neo acquisto della Dinamo femminile ha dichiarato: “Non vedo l'ora di debuttare nel campionato italiano. Voglio divertirmi, mi piace giocare in campo aperto, mi piace segnare e far segnare. Voglio provare a fare qualcosa di speciale”.

Maggie Lucas è un pallino del coach Antonello Restivo che aveva cercato di portarla in Italia già qualche anno fa quando allenava il Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata