Alla fine si è trovato l'accordo: è “risoluzione consensuale” tra la Dinamo e il coach Gianmarco Pozzecco. Lo ha ufficializzato la società sassarese, scrivendo la parola fine a un rapporto che si era incrinato definitivamente quando l'allenatore biancoblù era stato sospeso 10 giorni per motivi disciplinari il giorno prima della penultima gara della stagione regolare, la trasferta di Brindisi. Quel provvedimento aveva sancito l'irrecuperabilità del rapporto tra il Poz e il presidente Stefano Sardara, che aveva chiamato poco più di due anni fa l'ex Varese, vincendo una scommessa che a molti sembrava azzardata.

Già nel giugno scorso si era andati a un passo dal divorzio, ma poi si era trovato l'accordo per proseguire.

Il presidente Stefano Sardara scrive: “Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni sulla panchina biancoblu: nonostante oggi le nostre strade si separino i due trofei vinti insieme, la Fiba Europe Cup e la Supercoppa Italiana 2019, sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune. A Gianmarco l’augurio per un brillante prosieguo di carriera”.

Gianmarco Pozzecco ha voluto ancora una volta esprimere il suo amore per Sassari che ne ha rilanciato la carriera come allenatore: “Voglio ringraziarvi, grazie a tutti. Per sempre uno di voi“.

