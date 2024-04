Termina dopo due stagioni l'avventura della Manitech Elmas nel campionato regionale di Serie C Unica di basket maschile: il verdetto è arrivato ufficialmente sabato, dopo la sconfitta in Gara 2 dei playout salvezza contro il Cus Sassari. A Serra e compagni non è bastato il vantaggio del fattore campo nella serie contro i turritani, vittoriosi sia al PalaDelrio che tra le mura amiche del PalaCus nel secondo confronto.

Va tristemente in archivio, dunque, una stagione travagliata per il sodalizio masese, spesso in difficoltà tra defezioni degli atleti e l'avvicendamento di metà stagione tra i coach Benucci e Meloni.

«In attesa di capire come saranno organizzati i prossimi campionati», fa sapere il club, «probabilmente si ripartirà dalla Divisione Regionale 1 (ex Serie D), con l’obiettivo di strutturare una squadra partendo dai nostri ragazzi che quest'anno stanno ben figurando nei campionati giovanili Under 19 e 17».

Poi l'amara analisi di un'annata troppo problematica per portare a un esito più felice: «La retrocessione è stata lo specchio di una stagione altalenante», si legge ancora nella nota, «con i playout arrivati dopo il 9º posto in regular season, che ci dava comunque la possibilità di giocarci la salvezza in casa. Purtroppo nelle partite decisive è mancata la lucidità, che non ci ha permesso di esprimere i nostri veri valori sul parquet».

