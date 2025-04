Due sconfitte ininfluenti per chiudere la regular season, due nuove sfide all’orizzonte. Con la qualificazione già in tasca da una settimana, Sardegna Marmi Cagliari e Nuova Icom Selargius archiviano le rispettive cadute contro San Giovanni Valdarno ed Empoli e iniziano a guardare ai playoff, che prenderanno il via sabato 19 aprile.

Al PalaRestivo, la Virtus ha tenuto testa per metà gara alla capolista del Girone A, salvo poi cedere nel secondo tempo (79-63). Un’occasione utile anche per dare spazio alle più giovani: «Era doveroso – ha detto coach Fabrizio Staico – dare maggiori responsabilità a chi ne ha avute meno. Le ragazze hanno risposto con voglia e qualità». Ora la sfida più dura: nel primo turno playoff le cagliaritane se la vedranno con Udine, seconda classificata del Girone B. Serie in salita, senza il vantaggio del campo, ma con l’ambizione ancora intatta: «Adesso capiremo se abbiamo la pancia piena o se vogliamo dimostrare di valere qualcosa di più», ha aggiunto il tecnico.

Match complicato anche per Selargius, travolto da Empoli (71-51) in una gara senza veri sussulti. «Partite così sono sempre particolari – ha spiegato l’assistant coach Nicola Massa – ma le ragazze hanno meritato questo traguardo. Adesso lavoriamo per arrivare pronte». Per la Nuova Icom ci sarà Mantova, la prima forza del Girone B: una montagna da scalare, ma anche la prova più affascinante per una squadra che, dopo un inizio complicato, è riuscita a risalire e a giocarsi le sue carte fino in fondo.

