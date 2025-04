Tutto secondo pronostico (o quasi) nel penultimo turno della regular season di Serie C Unica maschile. Non sbaglia la capolista Innovyou Sennori, che celebra la 19esima vittoria su altrettante gare superando in casa la Torres per 95-80 al termine di un match sempre condotto.

Alle spalle dei romangini si conferma, sempre più salda, l'Olimpia Cagliari, che esce vittoriosa dall'ostica trasferta di Nuoro (92-85) grazie ai 21 punti di D'Elia e ai 18 a testa di Tocco e Di Ciaula.

Prosegue il momento poco felice del Veliero Calasetta, ko ad Alghero dopo 40 minuti poco brillanti sul fronte offensivo. Dall'altra parte, invece, a risultare decisivo è stato l'argentino Sahud, a segno con 24 punti nel rotondo +15 finale (76-61).

Non conosce soste la marcia del Sant'Orsola Sassari, che vince anche in casa del fanalino di coda Dinamo B e festeggia sia la quarta vittoria consecutiva che la qualificazione matematica ai playoff (14 Pisano, 13 Cipriano).

Nelle zone basse della classifica, infine, successo prezioso anche per il Cus Sassari a spese dell'Antonianum (105-95).

Riposava la Pisano Arredamenti Quartu.



Dinamo B-Sant'Orsola 61-86

Dinamo Sassari B: Macciocu 2, Meschini 14, Pitirra, Denti 14, Giua 12, Patrick ne, Brau, Motroni 4, Luciano 2, Pompianu 3, De Rosas 6, Cubeddu 4. Allenatore Mura

Tavoni Sassari: Vargiu 5, Manca 9, Bertolini 5, Aroni, Peruzzi 3, Fara 6, Cugia 4, Usai 9, Scanu Manunta 9, Cipriano 13, Gueye 9, Pisano 14. Allenatore Porcu

Parziali: 14-29; 33-52; 49-66

Pall. Nuoro-Olimpia 85-92

Sirius Nuoro: Mariani 28, Goddi 3, Canu 6, Radakovic 7, Cecchin 11, Zidda 3, Spina 4, E. Puddu 3, Doglio 7, Ballore ne, Seddone, Assui 13. Allenatore M. Puddu

Olimpia Cagliari: Tocco 18, Di Ciaula 18, Chessa, Serra 8, Corsi 5, Palazzi 13, D'Elia 21, Pili 5, Terrosu 4. Allenatore Zucca

Parziali: 20-21; 36-52; 60-70

Coral-Calasetta 76-61

Coral Alghero: Cesaraccio 9, Monte 6, Tilloca 2, Sahud 24, Fumanti 2, Musso 10, Manunza 7, Ibba ne, Cherchi 5, Scalise 11, Busi, Simula. Allenatore Longano

Il Veliero Calasetta: D. Zucca, Amadori 2, Russo 18, S. Zucca 14, Graaf 8, Amoruso 10, Rombi, Mattana 6, Mpeck 3. Allenatore Frisolone

Parziali: 25-22; 41-36; 60-48

Cus Sassari-Antonianum 105-95

Cus Sassari: Onali 2, Porcheddu 10, Chessa 31, Ruiu 3, Spanu 8, Cecchini 24, Idini 10, Vargiu ne, Canu, Gaio 3, Manca ne, Demartis 14. Allenatore Sassu

Antonianum Quartu: E. Piras 5, G. Piras 12, Putignano 26, Ruggeri, Tiragallo 2, Biggio 15, Cogoni ne, Jordan 9, Onnis 16, napoli ne, Medda ne, Carrucciu 10. Allenatore Atella

Parziali: 26-22; 51-42; 69-63

Sennori-Torres 95-80

Innovyou Sennori: Cordedda ne, Puggioni 17, Spano 5, Merella 14, Mat. Cabras 16, Werlich 4, Marreu, Tola, Pisano 7, S. Piras 8, Hubalek 22, Mar. Cabras 2. Allenatore G. Piras

Sef Torres: S. Casu 8, Raffo 15, Angius 12, Tanda ne, Giordo 6, M. Piredda 12. S. Piredda 24, Panai 3, Vasselli ne, Pazzola. Allenatore Carlini

Parziali: 28-21; 46-43; 68-57

Classifica: Sennori 38, Olimpia 30, Calasetta e Ferrini 24, Coral 20, Nuoro 18, Sant'Orsola 16, Torres 14, Antonianum e Cus Sassari 12, Dinamo B 2.

