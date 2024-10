Ancora al PalaSerradimigni, ma domenica la squadra sassarese è attesa da un'avversaria ben più solida degli ucraini del Dnipro, sconfitti martedì e giovedì con scarti enormi. Al PalaSerradimigni arriva la Dolomiti Energia Trento , capolista a punteggio pieno: 4/4 grazie alle vittorie su Reggio Emilia, Venezia (priva però di due stranieri), Varese e Treviso.

Meno brillante il cammino in Eurocup: due successi (Hapoel Tel Aviv e i polacchi del Trefl Sopot) e tre sconfitte.

Trento è formazione con giocatori molto atletici e potenti, prende più rimbalzi di tutti (44 di media) e tira bene da tre punti (42%). Lamb sfiora i 20 punti di media con ottime percentuali e tira bene anche il play-guardia Ford che sarà avversario durissimo per un Bibbins finora deludente in campionato e solo sufficiente in Europe Cup.

Occhio poi al centro Mawugbe che va praticamente in doppia doppia con punti e rimbalzi.

