En plein del Banco di Sardegna che al PalaSerradimigni supera Varese 77-61 in una gara senza più niente in palio visto che ha già guadagnato i quarti di Supercoppa contro Brindisi. Coach Cavina ne ha approfittato per concedere spazio a tutti e dodici i giocatori. Già nel primo tempo. E tutti hanno realizzato almeno un canestro.

Val la pena di sottolineare le prove di massimo Chessa e Jack Devecchi: difesa e triple per i due veterani. Decisamente meglio la difesa, soprattutto nel terzo quarto, quando ha concesso appena 9 punti agli ospiti.

La cronaca - Parte bene la Dinamo con Bendzius assistman per Burnell che insieme alla tripla di Stefano Gentile confeziona il vantaggio in doppia cifra: 12-2 al 5'. Varese rientra con De Nicolao e Ale Gentile (14-12) mentre Cavina ruota undicigi giocatori nel primo quarto, lasciando in panchina solo Borra, che però entrerà a inizio secondo quarto. La tripla di Beane vale il sorpasso ospite: 17-18.

Ci pensa Logan con 11 punti (tre triple e un'entrata sul fondo) a riportare avanti Sassari: 30-23 al 13'. Ale Gentile segna da 9 metri, l'unica distanza che gli concede un agguerrito Devecchi. Dentro l'area Caruso si fa sentire più di uno spento Mekowulu (33-30 al 16').

Esce Devecchi e i due fratelli Gentile sono a confronto diretto. Alessandro in contropiede per il pareggio: 34-34 ma è un attimo perché Massimo Chessa segna da tre, due volte: 40-35.

Al rientro in campo le difese sono più cattive, ma l'attacco della Dinamo ha Burnell e Bendzius sempre caldi e ritocca il massimo distacco: +12 al 26'. Varese non trova più tiri facili e Battle ritocca ancora: 60-42.

Nell'ultimo quarto il +20 arriva con due triple di Devecchi.

I tabellini.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 13, Clemmons 7, Gandini 3, Devecchi 6, Treier 1, Chessa 6, Burnell 12, Bendzius 6, Mekowulu 5, S. Gentile 6, Battle 10, Borra 2. All. Cavina.

Openjobmetis Varese: A. Gentile 7, Beane 3, Sorokas 9, De Nicolao 7, Wilson 18, Librizzi ne, Egbunu 4, Virginio ne, Ferrero, Jones 5, Caruso 8. All. Vertemati.

© Riproduzione riservata