Un tempo equilibrato, una ripresa giocata con autorità. Di squadra. Sassari espugna Varese 92-82 e si porta a una vittoria dalla qualificazione ai quarti della Supercoppa. Ben sei giocatori in doppia cifra e percentuali straordinarie da tre punti per tre quarti: 11/13. Mekowulu e soprattutto Logan i migliori nel primo tempo, super il terzo quarto di Clemmons, sempre sulla partita Battle, Bendzius e Burnell, ma ottimo in difesa Treier, che non a caso ha il miglior plus/minus.

Parte meglio Varese con Alessandro Gentile che porta palla e segna spesso contro Burnell. La difesa della Dinamo non morde (appena un fallo) e i padroni di casa giocano fluidi e non sbagliano quasi mai: 24-17 all'8' con due triple di Ferrero. Regge l'urto solo Mekowulu che dentro l'area fa dannare il connazionale Egbunu e il giovane Caruso. Si alza dalla panchina Logan e ricuce quasi da solo: 26-26 in apertura di secondo quarto. Sassari ha non solo Logan e con Bendzius su assist di Burnell va a +5 al 15'. Ma Ale Gentile è stratosferico (21 punti nel 43-43 del 18') ma Devecchi difende bene nell'ultima azione e il Banco va al riposo avanti: 45-47.

Al rientro in campo si accende Clemmons che con due triple e un'entrata trascina la Dinamo al primo vero break della gara, mentre Treier, schierato finalmente da “4”, fa un buon lavoro in difesa: +7 al 25'. Alessandro Gentile prova a far riemergere Varese, ma i biancoblù sono fantascientifici da tre punti (9/10) e toccano anche il +9 al 28': 58-67.

Nell'ultimo quarto il professor Logan insegna ancora basket per il +10. Piccola rissa tra Mekowulu e Ale Gentile al 37' dopo un rimbalzo. Doppia espulsione.

Varese si avvicina sull'80-86 a 90 secondi, ma Bendzius è una volpe e si guadagna tre liberi che chiudono il match.

Openjobmetis Varese: Gentile A. 31, Beane 9, Sorokas 3, De Nicolao 2, Wilson 5. Librizzi ne, Egbunu 13, Virginio ne, Ferrero 9, Jones 10, Caruso. All. Vertemati.

Dinamo Sassari: Logan 21, Clemmons 12, Gandini, Devecchi, Treier 3, Chessa ne, Burnell 13, Bendzius 12, Mekowulu 15, Gentile 6, Battle 10, Borra ne. All. Cavina.

© Riproduzione riservata