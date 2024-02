In attesa dello scontro diretto decisivo in programma al PalaSant'Elena tra due settimane, la Ferrini Delogu Legnami fa a pieno il suo dovere: supera largamente l'Astro nel match interno del 7° turno di ritorno (97-67) e riprende in vetta alla C Unica l'Innovyou Sennori, ferma per il turno di riposo.

Dopo un primo tempo tutto sommato in equilibrio (+10 alla pausa lunga) la compagine quartese ha preso il sopravvento in maniera netta nella ripresa trascinata dal suo Graviano-Samoggia (58 punti in due). Da registrare, tra le numerose note liete, anche il rientro in campo di Matteo Salone, fermo dalla scorsa stagione per la rottura del tendine d'Achille. Dopo quattro mesi, finalmente, coach Daniele Cocco può contare sull'organico al completo.

Alle spalle delle due battistrada resiste compatta la coppia Torres-Olimpia. I sassaresi di Antonio Carlini soffrono a lungo l'intraprendenza della Manitech Elmas, capace di condurre per oltre 30 minuti. Ma poi, con un parziale di 23-16 nell'ultimo quarto, prendono il controllo delle operazioni e conquistano l'undicesima vittoria stagionale (75-70).

Ben più agevole il compito dell'Olimpia Cagliari, che conduce in maniera autoritaria dall'inizio alla fine contro un Veliero Calasetta penalizzato dall'assenza del trascinatore offensivo Werlich (71-51). Ancora in evidenza il giovane Simone Pili, top scorer tra i "Pumas" con 17 personali.

I tabarchini di Frisolone subiscono l'aggancio in classifica a opera della Dinamo Academy Alghero, vittoriosa a sorpresa tra le mura amiche di Olmedo contro il più quotato Sant'Orsola Sassari (78-69, decisivo l'ex Vasselli con 20 personali).

Affermazione preziosa, infine, per l'Antonianum, che raggiunge il centro classifica grazie ai due punti interni conquistati a spese del Cus Sassari (72-65) nonostante i 29 punti di D'Elia.

Classifica: Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami 26, Sef Torres e Olimpia Cagliari 22, Sant'Orsola Sassari 18, Antonianum 14, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 12, Manitech Elmas 10, Cus Sassari 8, Astro Cagliari 4.

Dinamo Academy-Sant’Orsola 78-69

Dinamo Academy Alghero: Macciocu ne, Obino, Giua 6, Marongiu, Pitirra 8, S. Casu 8, Mura, Vasselli 20, E. Casu 19, Barabino 5, Figus ne, Pompianu 12. Allenatore Mura

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 2, Gueye 6, Puggioni 25, Solinas, Serra 7, Aroni, Desole 7, Fara ne, Testoni, Usai 6, Scanu Manunta 12, Fancello 4. Allenatore Porcu

Parziali: 20-24; 37-41; 58-52

Torres-Elmas 75-70

Sef Torres: Carta ne, Dore 7, Raffo 5, Biolchini 11, Basoli ne, Tanda 3, Spano 5, M. Piredda 5, N. Pisano 14, Canu ne, S. Piredda 19, Cabras 6. Allenatore Carlini

Manitech Elmas: Biggio 15, Secci 7, Podda 13, Oppo, Di Ciaula 8, Piano ne, Vadilonga 4, Silla ne, Serra 23. Allenatore Meloni

Parziali: 20-25; 35-42; 52-54

Ferrini-Astro 97-67

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Porrà 2, Graviano 28, Sarritzu 4, Saba 8, Pedrazzini 5, Pisu, Samoggia 30, Fois 3, Madau, Salone 13, Marras 4. Allenatore Cocco

Astro Cagliari: Sechi 5, Susini 4, Porcu 2, A. Bonacci 17, Balia ne, Sanciu 18, L. Bonacci 4, Solinas 11, Poma 4, Bonomo 2. Allenatore Frau

Parziali: 22-18; 45-35; 72-47

Olimpia-Calasetta 71-51

Olimpia Cagliari: Motzo 16, Mercenaro ne, Tocco 4, Piana 5, Piras ne, Chessa 7, Corsi 14, Palazzi 8, Dessí, Pili 17, Terrosu. Allenatore Zucca

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino, Pipiciello 4, Corsentino ne, S. Zucca 5, Werlich ne, Paddeo 14, Salis 7, Ivaldi 6, Vigo, Mattana 2, Barreiro 13. Allenatore Frisolone

Parziali: 17-12; 39-23; 52-38

Antonianum-Cus Sassari 72-65

Antonianum Quartu: Astara 14, Pau ne, E. Piras 4, G. Piras 8, Ruggeri ne, Passa 7, Saddi 9, Jordan 9, Onnis 14, Piludu 4, Mattana ne, Oliva 3. Allenatore Bogo

Cus Sassari: Onali 3, Dongu 3, Demartis 1, Lizzeri 4, Spanu 13, Ruiu 2, Campus ne, Piras 8, D’Elia 29, Canu, Gaio 2. Allenatore Sassu

Parziali: 20-11; 37-32; 52-40

