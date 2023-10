L'Esperia si sblocca a Perugia. Con una gran prova difensiva, specie negli ultimi 10 minuti, i granata di Manca espugnano il parquet della Sicoma Val di Ceppo e conquistano i primi 2 punti della stagione in B Interregionale (64-52 il finale).

Dopo aver condotto in maniera autoritaria nella prima frazione, toccando anche la doppia cifra di vantaggio, i cagliaritani hanno stretto i denti di fronte al tentativo di ritorno degli avversari, capaci di girare l'inerzia nel terzo quarto. In un orgoglioso ultimo periodo, però, Villani e soci hanno stretto le maglie in difesa (appena 4 punti concessi), trovando da Spizzichini, Cabriolu e Kucan i punti decisivi per la vittoria.

Decisivi i 19 personali di Kucan (con 5 triple) e i 18 con 9 rimbalzi di Spizzichini. Senza dimenticare un preziosissimo Cabriolu in uscita dalla panchina (11).

La gara. Nonostante la pesante assenza di Potì (frattura del radio, recupero previsto in 2 settimane), l'Esperia approccia molto bene la gara, e dopo pochi possessi vola sul +9 con la bomba di Kucan (14-5). Val di Ceppo riduce il gap a cavallo tra il primo e il secondo quarto avvicinandosi sul -4 (20-16), ma l'Esperia tiene in mano il pallino del gioco e chiude avanti alla pausa lunga (37-28).

Al rientro in campo arriva la prevedibile reazione dei perugini, che mettono in piedi un break di 10-1 e conquistano la parità. I cagliaritani tengono botta anche di fronte al canestro del sorpasso realizzato in tap-in da Facciolà (48-46) e non si disuniscono (48-47 al 30').

Negli ultimi 10 minuti emerge il grande sacrificio degli esperini, che negano la via del canestro agli avversari (appena 4 punti concessi) e costruiscono pian piano il loro successo: prima un gioco da tre punti di Spizzichini, poi con Cabriolu (tripla e liberi), infine con Kucan, che a meno di un minuto dalla sirena piazza la bomba del definitivo 64-52. L'Esperia gioisce: dopo 3 sconfitte, la vittoria rappresenta un nuovo inizio.

Val di Ceppo-Esperia 52-64



Sicoma Val di Ceppo: Rimsa 8, Bindocci ne, Bischetti 4, Speziali 3, Buscaroli 20, Meschini 9, Casuscelli 2, Facciolà 6, Berardi, Rath. Allenatore Filippetti



Esperia Cagliari: Pili ne, Cabriolu 11, Mercenaro, Kucan 19, Floridia 2, Potì ne, Villani, Picciau 7, Locci 7, Spizzichini 18, Sanna. Allenatore Manca



Parziali: 13-18; 28-37; 48-47

