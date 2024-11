La Mercede Alghero approfitta del rinvio della sfida tra Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius per balzare in vetta solitaria al torneo di Serie B Regionale Femminile di basket, con 5 vittorie in altrettante gare disputate.

La capolista. Le algheresi superano tra le mura di casa il Su Planu per 88-55. Ospiti che chiudono la prima frazione avanti (18-20 al 10’). Prima dell’intervallo la reazione del quintetto allenato da Manuela Monticelli, con il sorpasso e il +10 del 20’ (42-32). Nella ripresa la Mercede allunga in maniera decisa, chiudendo con il vantaggio sul +33 finale. Miglior realizzatrice dell’incontro è Murgia, tra le algheresi, con 24 punti.

Le Inseguitrici. Nel gruppo delle seconde, aggancio del Cus Cagliari che si sbarazza della Pallacanestro Nuoro per 100-26. Universitarie che chiudono la gara già all’intervallo (il parziale è di 50-14 al 20’). Nelle fila del Cus da segnalare i 26 punti firmati da Lai. Nell’altra sfida in programma, invece, vince la Virtus Cagliari, per 72-49, contro Elmas. Padrone di casa che comandano il punteggio sin dalle prime battute (16-10 al 10’), andando al riposo lungo sul +11 (31-20). Ospiti che riducono il margine nella terza frazione (45-37 al 30’) per poi cedere definitivamente nel finale. Tra le virtussine è Gallus la migliore, con 25 punti messi a referto.

Il resto della giornata. Martedì, palla a due alle 20.30, è in programma il posticipo di giornata, quello tra Astro e Il Gabbiano. Per la compagine allenata da Simone Grandesso l’opportunità di cogliere la quarta vittoria stagionale che varrebbe l’aggancio al terzetto in seconda posizione. Il Gabbiano, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria dell’anno. Si giocherà, invece, il 10 dicembre, la sfida di alta classifica tra Antonianum e San Salvatore.

