Netta vittoria della Mercede Alghero nel recupero dell’undicesima giornata di andata del torneo di Serie B Femminile di basket. La compagine allenata da Manuela Monticelli si impone per 126-34 al termine di una gara mai stata in discussione.

La gara. Al via le padroni di casa partono forte (27-14 al 10’), ma è nel secondo quarto che le algheresi effettuano un break letale, con 44 punti realizzati in 10’ e il parziale che segna il +45 (71-26 all’intervallo). Nella ripresa la Mercede non abbassa il ritmo in attacco, aumentando il vantaggio sino al 126-34 finale. Mercede che chiude con ben sette giocatrici in doppia cifra. La miglior realizzatrice è Murgia, con 22 personali.

Il tabellino.

Mercede Alghero – Virtus Cagliari 126-34

Mercede: Maugeri, Sini, Galluccio 8, Kjolchevska 16, Derekyulieva 11, Canu 4, Coni 16, Cavallero 11, Spiga Trampana 17, Silanos 13, Moro 8, Murgia 22. Allenatore Monticelli.

Virtus Cagliari: M. Dessì, A. Dessì 2, Setzu 7, Botta, Schirru 1, Onnis 4, Termini, Cerullo, Guidi 11, Congia 5, Cannella 4, Medda. Allenatore Manca.

Arbitro: Mameli e Spissu.

Parziali: 27-14; 71-26; 101-28; 126-34.

