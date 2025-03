La 5ª giornata di ritorno della Serie C Unica ha regalato risultati importanti nelle gerarchie delle prime posizioni in classifica.

L'Innovyou Sennori resta capolista imbattuta grazie al 76-64 sulla Ferrini Pisano Arredamenti. Dopo un inizio equilibrato (19-18 nel primo quarto), i padroni di casa hanno trovato la fuga nel secondo quarto, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 14 punti (40-26). Hubalek, con i suoi 23 punti, ha guidato Sennori, supportato da Cordedda e Werlich. Per i quartesi, Pedrazzini è stato il miglior realizzatore con 18 punti.

L’Olimpia Cagliari ha approfittato a pieno dello stop della Ferrini si è ripresa il secondo posto in solitaria battendo Il Veliero Calasetta per 77-61. L'Olimpia ha costruito il suo successo già nel primo tempo (42-25), con una grande prestazione di Tocco (22 punti) e D’Elia (18). Amadori è stato il top scorer di Calasetta con 14 punti, ma la squadra tabarchina non è riuscita a contenere la supremazia dei cagliaritani.

Sorriso anche per la Sirius Nuoro, che ha regolato la Dinamo B con un netto 103-64. I nuoresi hanno dominato sin dall'inizio (26-15 nel primo quarto) e non hanno lasciato scampo agli ospiti, con l'argentino Mariani (24 punti) e Doglio (19 punti) in grande evidenza. La Dinamo B non è riuscita a reagire e si è arresa a un pesante passivo.

Nello scontro diretto per la zona centrale della classifica, la Coral Alghero ha battuto la Torres per 72-66. La compagine catalana, trascinata dai suoi argentini Sahud (21 punti) e Musso (17 punti), ha trovato un successo fondamentale, nonostante la buona prestazione della Torres, che ha avuto in Angius (20 punti) il miglior realizzatore.

Infine, l'Antonianum Quartu ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale con un roboante 95-53 sul Sant’Orsola Sassari. La squadra di coach Atella ha dominato fin dai primi minuti (31-8 nel primo quarto), con Putignano protagonista assoluto con 27 punti, affiancato da Jordan (15) e G. Piras (13).

Classifica: Sennori 30, Olimpia Cagliari 22, Calasetta e Ferrini 20, Nuoro 16, Coral 14, Torres 12, Antonianum, Sant'Orsola e Cus Sassari 8, Dinamo B 2.



Coral-Torres 72-66

Coral Alghero: Cesaraccio 7, Monte 13, Tilloca, Sahud 21, Fumanti 2, Musso 17, Cherchi 2, Scalise 6, Busi 4, Simula, Ibba. Allenatore Longano

Torres: S. Casu 9, Raffo 8, Angius 20, Tanta ne, Giordo ne, Piredda 4, Vargiu 4, Panai 11, E. Casu 8, Pazzona 2. Allenatore Marongiu

Parziali: 18-23; 57-40; 64-57

Olimpia-Calasetta 77-61

Olimpia Cagliari: Cossu 3, Tocco 22, Di Ciaula 8, Chessa, Serra 5, Corsi 11, Palazzi 7, D’Elia 18, Scanu 2, Terrosu 1. Allenatore Zucca

Calasetta Bk: Amadori 14, Russo 9, Penoni ne, Zucca 3, Graaf 12, Amoruso 11, Rombi ne, Salis 2, Mattana 5, Mpeck 5. Allenatore Frisolone

Parziali: 20-12; 42-25; 57-39

Nuoro-Dinamo B 103-64

Pall. Nuoro: Doglio 19, Cecchin 14, Mariani 24, Canu 17, Radakovic 4, Zidda 3, Ballore 3, E. Puddu 8, Loddo 2, Seddone 2, Assui 7. Allenatore D. Puddu

Dinamo B: Macciocu 2, Meschini 8, Marongiu 2, Denti 6, Giua 3, Patrick 2, Pitirra 15, Motroni 4, Pompianu 4, Barabino 6, De Rosas 6, Cubeddu 6. Allenatore Mura

Parziali: 26-15; 50-31; 76-43



Antonianum-S.Orsola 95-53

Antonianum: E. Piras 5, G. Piras 13, Putignano 27, Ruggeri 5, Tiragallo 4, Biggio 2, Jordan 15, Onnis 8, Medda 2, Carrucciu 6, Orrù 8. Allenatore Atella

S.Orsola: Bergdolt 2, Vargiu 7, Bertolini, Aroni 2, Peruzzi 9, Fara, Cugia 5, Usai 14, Scanu Manunta 4, Cipriano, Gueye 5, Pisano 5. Allenatore Porcu

Parziali: 31-8; 52-16; 77-31

Sennori-Ferrini 76-64

Sennori: Cordedda 14, Puggioni ne, Spano 2, Merella 11, Cabras 3, Werlich 12, Marreu, Tola 9, Pisano 2, S. Piras ne, Hubalek 23, Busia. Allenatore G. Piras

Ferrini: Podda 3, Pedrazzini 18, Graviano 14, Murru ne, Pisu 2, Fois 2, Fancello 2, Dessì ne, Madau ne, Salone 17, Marras 6. Allenatore Fioretto

Parziali: 19-18; 40-26; 59-47

© Riproduzione riservata