Dopo gli arrivi di Francesca Rosellini e Tereza Zitkova, e le conferme di Adriana Cutrupi, Mounia El Habbab e Silvia Ceccarelli, la Techfind San Salvatore ha ufficializzato anche la permanenza della guardia Francesca Mura, prodotto del vivaio selargino.

La giocatrice classe 2000, se si esclude la stagione 2019/2020 trascorsa in prestito al Cus Cagliari e le esperienze con le nazionali Under, ha sempre vestito la casacca giallonera, con cui ha esordito in prima squadra a sedici anni e ha giocato anche l’ultima stagione in A2 femminile di basket.

“Negli ultimi mesi sono cresciuta tanto, soprattutto per merito dell'allenatore, dello staff tecnico e delle mie preziose compagne, che voglio ringraziare. Ma non bisogna mai accontentarsi, cercherò di lavorare ancor più duramente per vedere fin dove potremo spingerci”, ha commentato Francesca Mura. “Il San Salvatore è casa mia, sono nata e cresciuta tra queste mura, questa maglia un po’ mi fa da pelle. Mi piacerebbe che nella prossima stagione tutte le persone che ci hanno seguito davanti a uno schermo possano vederci di nuovo dal vivo. Lo scorso campionato è stato un po’ anomalo per via del Covid e per la mancanza dei nostri tifosi, tra cui non posso non ricordare il compianto signor Cinus. Mi manca moltissimo, guardare quella sedia e non vederlo fa male, ma abbiamo provato a onorare la sua memoria portando il San Salvatore il più in alto possibile e non smetterò mai di ringraziarlo per aver fondato questa società e per aver contribuito in ogni modo a farci sorridere”.

© Riproduzione riservata