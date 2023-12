È arrivato all'ora di pranzo e stasera ha già disputato il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Brandon Jefferson non ha voluto perdere tempo, anche se la stanchezza del viaggio lo ha costretto a non restare sino alla fine della seduta. Intanto il play americano, 32 anni, ha iniziato a familiarizzare coi compagni e gli schemi di gioco del coach Piero Bucchi.

Jefferson è un peperino di 175 cm, molto rapido nel gioco con e senza palla, con capacità di passaggio veloce e buon tiro da tre punti, che sono poi le caratteristiche per le quali lo ha scelto la squadra sassarese, finora deficitaria in attacco: Sassari è ultima per punti segnati con 75,5 ed è la formazione che utilizza meno il tiro da oltre l'arco dove peraltro non arriva al 32%.

Il nuovo play esordirà sabato al PalaSerradimigni contro Venezia, la squadra dove gioca da due anni il sassarese Marco Spissu.

