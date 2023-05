Il pronostico è tutto per i campioni d'Italia, eppure la Dinamo ha già saputo vincere 10 volte al Forum sulle 23 partite giocate. Induce un pizzico di fiducia in più la tradizione favorevole, iniziata col colpaccio a Milano nel 2011 quando la squadra sassarese era una matricola e giocò persino senza Travis Diener ma ebbe un Mauro Pinton superlativo.

Il bilancio totale tra i due club è di 38 vittorie per l'Olimpia e 19 per Sassari che però una volta salita in serie A ha iniziato a recuperare. Per quanto riguarda i playoff Milano è 13-10 contro Sassari e ha vinto tre delle serie su cinque: i quarti del 2011 (3-1), la semifinale 2014 (4-2) e la semifinale dell'anno scorso (3-0), mentre il Banco ha vinto 4-3 in semifinale nell'anno dello scudetto 2015 e 3-0 nelle semifinali del 2019.

Nessun ex tra le fila di Milano, anche se c'è la presenza del sardo Gigi Datome.

Sassari propone invece tre ex: il coach Bucchi, il capitano Devecchi e il play-guardia Gentile.

