Al Mediolanum Forum si gioca per la parte alta dei playoff. Domani sera alle 18 Olimpia e Dinamo si affrontano in una partita fondamentale per definire la griglia degli spareggi scudetto.

Milano punta alla vittoria che le garantirebbe la pole position per difendere il titolo di campione d'Italia, quello che le consegnerebbe la terza stella. Sassari punta al successo per garantirsi almeno il quarto posto, che diventerebbe terzo se Tortona dovesse perdere con Pesaro.

È la sfida numero 57 tra i due club più vincenti negli ultimi 12 anni. Il bilancio è di 37 a 19 per le “scarpette rosse”. Eppure di quei 19 successi ben 11 il Banco di Sardegna li ha conquistati in trasferta, anche se il colpaccio non riesce più da tre stagioni.

La Dinamo propone ben tre ex: Devecchi (omaggiato per il suo passato biancorosso anche dall'Olimpia), Gentile e Piero Bucchi, che è alla sua presenza numero 750 in serie A. Davanti ha solo 4 allenatori: Zorzi, Pancotto, Recalcati e Bianchini.

