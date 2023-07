Si è ritirato dopo essere salito sul trono, ancora una volta: Mpv delle finali scudetto che hanno portato la terza stella sulla divisa di Milano. Gigi Datome chiude col basket giocato. È stata la Pallacanestro Olimpia ad annunciarlo con un comunicato: "Milano ringrazia Gigi Datome per tutto quello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme. Durante le sue tre stagioni a Milano, Gigi Datome ha vinto lo scudetto nel 2022 e nel 2023, la Coppa Italia nel 2021 e nel 2022, la Supercoppa nel 2020, ed è diventato il primo realizzatore italiano nella storia di EuroLeague".

L'immagine scelta da Milano per il ritiro di Datome (foto Olimpia)

Il giocatore olbiese ha chiuso una carriera strepitosa che ne ha fatto il miglior cestista sardo di sempre. Ha vinto anche lo scudettino Allievi con la Santa Croce Olbia, uno scudetto a Siena, tre titoli nazionali in Turchia dove col Fenerbahce ha sollevato la coppa di Eurolega nel 2017. Ha disputato anche due stagioni nella Nba, con i Detroit Pistons e i Boston Celtics.

Con la nazionale italiana ha vinto il bronzo agli Europei Under 18 e Under 20, mentre con la selezione maggiore ha quasi 200 presenze e 1.668 punti.

Datome smette di giocare ma resta all'Olimpia Milano come fa intendere il comunicato: "Ha contribuito a costruire non soltanto una squadra vincente ma una cultura, un modo di essere e di fare che verranno tramandati alle nuove generazioni di giocatori Olimpia. Anche per questo, Gigi Datome continuerà a far parte della famiglia dell’Olimpia, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel corso della carriera e continuando a promuoverne i valori fuori del campo così come ha fatto da giocatore".

