Con un clamoroso terzo quarto da 28-9 l'Italia di Marco Spissu fa il colpaccio in Ungheria e ipoteca l'accesso a Eurobasket 2025. A Szombathely finisce 62-83 per gli azzurri, che bissano la vittoria contro la Turchia.

Spissu, Petrucelli, Procida, Polonara e Tessitori è il quintetto di partenza scelto dal coach Pozzecco viste le assenze di Tonut e Melli. Inizio nel segno del capitano Polonara: 7 dei 9 punti azzurri che toccano il +6 al 5' con tripla di Tessitori. L'Italia appare un po' superficiale in alcune azioni offensive, ci pensa Spissu dall'arco a ritoccare il vantaggio: 15-8 al 7'. Cambio all'americana per Pozzecco che mette 4 giocatori della panchina. Il secondo quintetto pasticcia in attacco, tira troppo da tre (sbagliando) e viene raggiunta, 15-15.

Mannion e Pajola ridanno slancio all'Italia: 15-21 al 12'. L'Italia non riesce però a scappare e subisce la transizione dei padroni di casa che con Hanga e la tripla di Perl portano al sorpasso dei padroni di casa: 30-29 al 17'. Coach Pozzecco chiama la difesa a zona, ma per ritorbare avanti ci vuole la bomba di Spissu.

L'Italia rientra col quintetto base e con la testa di inizio gara, portandosi addirittura a +10 al 25' dopo la tripla di Petrucelli servito in angolo splendidamente dal play sassarese. Gli azzurri continuano a difendere aggressivi e vanno anche a +21 con la bomba di Procida. Gara praticamente finita. Nell'ultimo quarto l'Italia dà spettacolo e tocca persino il +32 prima di concedere qualcosa agli ungheresi.

