Penultimo impegno di regular season per la Virtus Cagliari, che sabato alle 16.15 ospita al PalaRestivo il Jolly Basket Livorno. Una sfida tra due squadre già qualificate ai playoff, utile soprattutto per arrivare nelle migliori condizioni alla post-season.

Le biancoblù si presentano all’appuntamento con fiducia, nonostante il ko nel recupero contro San Giovanni Valdarno (82-69), maturato solo nel finale dopo una gara giocata a lungo alla pari. «È stata una sconfitta indolore - ha spiegato il presidente Paolo Pellegrini - la squadra ha mostrato maturità e le giovani hanno risposto presente, confermando il valore del gruppo».

Livorno, attualmente sesta e avanti di quattro punti in classifica, arriva in Sardegna con l’obiettivo di difendere la propria posizione. Squadra con buone soluzioni offensive, potrà contare su elementi di esperienza e punti nelle mani, ma la Virtus proverà a rispondere con compattezza e intensità.

Coach Fabrizio Staico chiede continuità: «I playoff sono già in tasca, ma non vogliamo cali di tensione. Serve qualità nelle scelte e fiducia nei nostri tiri per continuare a crescere».

Dopo la gara con Livorno, la Virtus chiuderà la regular season con il derby sul campo del San Salvatore Selargius.

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