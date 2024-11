Non conosce soste la marcia della Sardegna Marmi Cagliari, che al PalaRestivo fa lo sgambetto anche alla Repower Milano, grande favorita nella lotta promozione (63-59) e ottiene la quarta vittoria consecutiva in Serie A2 Femminile. Un successo di grande valore, che consegna alla squadra di Staico il secondo posto in classifica alle spalle della capolista San Giovanni Valdarno e in coabitazione proprio con le lombarde.

Partite con personalità ed energia (+7 alla prima sirena), le virtussine non si sono spaventate di fronte ai tentativi di rientro del Sanga, capace di portarsi sul -1 alla pausa lunga. Al rientro in campo il quintetto ospite ha provato a fare la voce grossa, piazzando subito un break di 15-5 che ha fatto scivolare la Virtus sul -7 al 30'. Negli ultimi 10 minuti, però, è emerso il grande orgoglio delle biancoblù, capaci di ribaltare il match con un parziale di 20-9 che è valso la vittoria. Decisive El Habbab, autrice di una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, e Naczk (18 personali).

Non decolla ancora, invece, la stagione della Nuova Icom Selargius, che a Costa Masnaga incassa la quinta sconfitta su 6 gare disputate (65-47).

Alla squadra di Chimenti non è bastato un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio di 3 lunghezze in casa di una delle big del Girone A (29-26). Dopo la pausa lunga, le padrone di casa hanno aumentato il livello di aggressività e fisicità sulle due metà campo, mettendo in piedi un 22-6 che ha spianato la strada verso il successo finale. Vana la prova individuale di Favre, al rientro dalle fatiche con la nazionale svizzera (13 punti e 11 rimbalzi).

Il San Salvatore mastica amaro e proverà a rifarsi nelle prossime due gare casalinghe contro La Spezia (sabato) e Livorno (mercoledì prossimo).

Virtus Cagliari-Sanga Milano 63-59

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 18, Cadoni 6, Trozzola 9, Pellegrini Bettoli, El Habbab 19, Peric 2, Valtcheva 5, Vargiu, Gallus 4, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Repower Milano: Toffali 3, Nori 8, Moroni 6, Allievi 4, Tibè 10, Merisio 11, Zelnyte 10, Sordi ne, Cicic 7, Finessi ne. Allenatore Pinotti

Parziali: 19-12; 33-32; 43-50



Costa Masnaga-San S. Selargius 65-47

Clv Limonta C. Masnaga: Penz 21, Osazuwa 4, Gorini 2, Kaczmarczyk 11, Crowder 12, Cibinetto 2, N’Guessan 5, Bonomi ne, Motta 8, Serra. Allenatore Andreoli

Nuova Icom Selargius: Mura 7, Berrad 10, Favre 13, Thiam 7, Ceccarelli 1, Madeddu, Ingenito 3, Pinna 1, Valenti, Porcu 5. Allenatore Chimenti

Parziali: 19-21; 26-29; 48-35

