Non c'è ancora fortuna nel campionato di Serie A2 Femminile per la Techfind Selargius, che contro la San Giorgio Mantova incassa il terzo ko consecutivo (secondo di fronte al pubblico amico).

Al PalaVienna finisce 53-47 per le ospiti, trascinate da una prestazione sontuosa di Marida Orazzo, a referto con 26 punti e 10 rimbalzi. L'ex playmaker della Dinamo Sassari ha di fatto deciso una sfida caratterizzata da grande equilibrio per oltre tre quarti.



La gara. Avvio incerto e vivace da parte delle due compagini: Selargius approfitta spesso del contropiede, mentre Mantova lavora bene a rimbalzo offensivo garantendosi delle seconde chance che valgono il +5 al 10' (13-8).

Nella seconda frazione si alzano le percentuali al tiro per le padrone di casa, con Mura e Reani a bucare la retina dalla lunga distanza. Il parziale di 6-0 firmato Techfind viene però rintuzzato da Orazzo e compagne, che pareggiano 24-24 allo scadere dei primi 20 minuti.

Nel terzo periodo il San Salvatore Selargius approfitta della verve offensiva di Mura, mentre Mantova trova un ottima difesa da parte di Llorente che limita Pavrette (parità a quota 36 al 30').

L’ultimo periodo è caratterizzato dalle fiammate di Orazzo, incontenibile dalla difesa di casa, che prende per mano la sua squadra e la trascina al successo. Le giallonere, invece, si impantanano sulla difesa a zona ordinata da coach Purrone.

«Oggi dovevamo mettere tutte le energie per portare a casa la partita persa contro Valdarno della scorsa settimana», commenta il tecnico selargino Righi, «invece Mantova ha vinto la battaglia a rimbalzo e ha tirato meglio di noi. Da parte nostra non c’è stata energia nel tirare a canestro né fiducia, in pratica è mancato tutto quello che serviva per prenderci i primi due punti. Bisogna avere più fame e voglia, bisogna crederci e avere più fiducia. Ripartiamo come sempre dalle note positive: nel secondo quarto abbiamo avuto buona fluidità in attacco, anche nel terzo periodo».

Techfind San Salvatore Selargius - San Giorgio MantovAgricoltura 47-53

Techfind: El Habbab 8, Mura 15, Berrad 6, Granzotto 2, Pavrette 1, Ceccarelli 7, Reani 8, Pandori, Lapa, Porcu, Corongiu, Poddighe. All. Righi.

San Giorgio: Novati 9, Llorente 3, Petronio 5, Cremona 4, Orazzo 26, Fietta, Dell’Olio 4, Buelloni 2, Eboigbodin, Eppiani. All. Purrone.

Parziali: 8-13, 24-24; 36-36

Arbitri: Bernassola e Marcelli

