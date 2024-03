Il tris d'alta quota si chiude domenica al PalaSerradimigni (ore 18.15) contro Brescia, capolista solitaria della serie A, che all'andata ha umiliato i biancoblù 110-65.

Il play Alessandro Cappelletti è carico dopo le due vittorie contro Virtus Bologna e Venezia: «Vincere aiuta a vincere, il coach ci ha dato una mano a livello di fiducia e approccio mentale. Brescia ha tanto talento diffuso in 10-12 giocatori, quindi dobbiamo fare un passo avanti e giocare per 40 minuti come e meglio che contro Venezia».

Cappelletti è uno dei giocatori maggiormente rigenerati dall'arrivo del coach Markovic: «Il coach mi ha aiutato molto personalmente, sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, siamo molto più ordinati e cerchiamo di arrivare sempre al termine dei giochi, pur continuando con le letture e questo per un play è un aiuto importante, e poi un giocatore deve sapere raccogliere le chance che un allenatore ti dà».

