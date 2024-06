Un altro tassello per ricostruire un nucleo italiano. Un altro contratto biennale. Dopo quella dell'alapivot Mattia Udom, la Dinamo ha annunciato la firma di Giovanni Veronesi, classe 1998. Ala piccola di 197cm per un quintale di peso, Veronesi ha disputato una grande stagione in A2 col Piacenza: 16 punti di media col 35% da tre.

Giocatore fisico sui due lati del campo, discreto difensore e tiratore, veronesi sarà il cambio del polacco Sokolowski.

Queste le prime parole del neo giocatore biancoblù: «Ho sentito molto parlare dei tifosi della Dinamo, non vedo l’ora di incontrarli e di giocare al palazzetto. Sono felice della scelta che ho fatto di giocare in un club storico e ambizioso come Sassari, non vedo l’ora di iniziare, penso possa essere un ulteriore step di crescita per la mia carriera».

Ora mancano la guardia straniera titolare e il suo cambio, più uno o forse due lunghi.

© Riproduzione riservata