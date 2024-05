Un altro italiano di sostanza per la panchina dopo la conferma del play Alessandro Cappelletti: da Trento arriva Mattia Udom, alapivot alto due metri, classe 1993. Da due anni a Trento, Udom ha avuto medie di 5 punti in 16 minuti col 56% da due, il 32% da tre e 3 rimbalzi.

Il gm Pasquini spiega la scelta di firmarlo con un contratto biennale: «Vogliamo creare una base italiana importante. Siamo ripartiti da Cappelletti per poi aggiungere dei giocatori che possano costituire l’ossatura del gruppo. Udom è un giocatore che ci è sempre piaciuto, che ha esperienza, ha fisicità e intensità, un’addizione importante, pensiamo possa essere una pedina di valore».

Mattia Udom ha dichiarato: «Sono molto contento di aver firmato per Sassari e sono grato per l’opportunità che mi è stata data di poter giocare in una squadra come la Dinamo. Non vedo l’ora di iniziare a combattere».

