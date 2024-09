Domina e poi rischia nel finale, ma alla fine vince. In Turchia la Dinamo si impone 77-73 sulla irriducibile Juventus Utena. La squadra sassarese si giocherà l'accesso alla Champions Fiba domenica contro Bonn che ha sconfitto Andorra 99-91.

Davvero eccellente l'avvio della Dinamo che difende forte e trascinata da Bendzius prende il largo: 23-10. Nel secondo quarto è anche +14 ma la Juventus piazza un break da 12-0 che ricuce quasi tutto. Il play Bibbins reagisce con un'entrata e una tripla e così la squadra sassarese va al riposo sul 40-32.

Nella terza frazione ancora Bibbins a fare da leader: +14 al 22'. Poi stanchezza e scarsa lucidità rendono il match un po' confuso. La Juventus prova a riavvicinarsi sospinta da Miller ma Sassari quando non segna si affida alla difesa e resiste, anzi ritocca il distacco: +16 con tripla di Bibbins al 32'. Utena non molla e piazza un break importante, grazie anche a due perse dei play del Banco: 69-63 al 37' e addirittura -2 a 50 secondi. Il taglio di Bendzius (18 punti) in area evita la beffa. Da segnalare anche i 20 punti di Bibbins.

