L'Olimpia Cagliari si prende il secondo posto solitario della Serie C Unica. I "Pumas" di coach Roberto Zucca passano senza troppi problemi a Sassari contro il Cus (+30 alla sirena finale) e accorciano a -4 sull'Innovyou Sennori, ferma per il turno di riposo. Tutti a segno i cagliaritani, che hanno avuto dalla loro anche gli 11 punti dell'ex D'Elia.

Viene risucchiata nel gruppone delle terze, invece, la Sirius Nuoro, caduta in casa dopo un tempo supplementare contro la Coral Alghero (81-78). Dopo aver rimontato proprio sulla sirena grazie a una provvidenziale tripla di Cherchi, i catalani hanno trovato lo spunto giusto nei 5 minuti aggiuntivi.

Vittoria in rimonta per Il Veliero Calasetta, che resta sotto per quasi tutto il match contro il Sant'Orsola Sassari, poi accelera negli ultimi 10 minuti e fa sua la quinta vittoria stagionale. Decisivi i 21 punti del bomber Francesco Russo (75-71).

Vittoria di stretta misura, ma al termine di una gara quasi sempre condotta nel punteggio, anche per la Pisano Arredamenti Quartu, che firma il blitz in casa della Dinamo Sassari B, ancora al palo in classifica.

Torres-Antonianum 89-82

Sef Torres: S. Casu 2, Raffo, Biolchini 23, Angius 6, Tanda 1, Giordo ne, M. Piredda 6, Pisano 5, Vargiu, S. Piredda 18, Vasselli 13, E. Casu 15. Allenatore Carlini

Antonianum Quartu: Locci 6, Pirisi, Saddi, Biggio 13, Mureddu ne, Pau 3, Jordan 28, Onnis 17, Carrucciu 15. Allenatore Atella

Parziali: 20-23; 44-41; 71-58

Calasetta-Sant’Orsola 75-71

Il Veliero Calasetta: D. Zucca 3, Amadori 3, Pipiciello 13, Russo 21, S. Zucca, Diana 4, Graaf 10, Rombi ne, Salis 4, Penoni ne, Mattana 5, Mpeck 12. Allenatore Frisolone

Tavoni Sassari: Vargiu 2, Bertolini 23, Aroni 4, Peruzzi 13, Fara 2, Cugia 1, Usai 6, Scanu Manunta 12, Cipriano 8. Allenatore Porcu

Parziali: 14-20; 31-37; 53-58

Nuoro-Alghero 78-81 d1ts

Sirius Nuoro: Dama 10, Mariani 24, Carone 14, Goddi, Canu 5, Radakovic 20, Zidda, Spina, Puddu, Assui 5. Allenatore Puddu

Coral Alghero: Cesaraccio 20, Tilloca ne, Sahud 21, Fumanti 1, Musso 12, Salvatori ne, Manunza 2, Cherchi 13, Scalise 6, Busi 3, Simula 3, Ibba ne. Allenatore Longano

Parziali: 21-20; 41-42; 52-54; 71-71

Cus Sassari-Olimpia 66-96

Cus Sassari: Onali, Demartis 9, Manca, Ruiu 3, Spanu 14, Cecchini 4, Piras 9, Lizzeri 15, Idini 8, Canu 4, Gaio, Mura. Allenatore Sassu

Olimpia Cagliari: Cossu 6, Motzo 7, Tocco 5, Di Ciaula 10, Chessa 9, Serra 13, Corsi 16, Palazzi 6, D’Elia 11, Scanu 5, Terrosu 8. Allenatore Zucca

Parziali: 17-22; 35-51; 47-79

Dinamo B-Ferrini 72-80

Dinamo Sassari B: Macciocu 11, Marongiu 2, Denti 15, Giua 2, Brau 3, Pitirra 10, Motroni, Luciano 5, Pompianu 5, Barabino 3, De Rosas 8, Cubeddu 8. Allenatore Mura

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 6, Porrà, Graviano 21, Saba 9, Gambella, Pisu 3, Fois 9, Fancello 4, Dessì, Madau 2, Salone 16, Marras 10. Allenatore Fioretto

Parziali: 18-24; 31-39; 45-63

