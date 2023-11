Domani a Sorso con inizio alle 15.30 si affrontano le capolista a punteggio pieno del girone B della serie A di basket in carrozzina. La Dinamo Lab vuole provare a battere i campioni d'Italia del Giulianova.

L'esito della gara sarà importante anche per gli accoppiamenti della Final Four della Coppa Italia, competizione alla quale entrambe le formazioni si sono già qualificate.

Enrico Ghione, nuovo acquisto della squadra sassarese, presenta così il big match: «Loro arrivano con qualche sassolino perché freschi di sconfitta in Supercoppa, personalmente conosco molti giocatori avversari, che stanno anche in nazionale». E spiega come pensano di fermare il Giulianova che propone la migliore difesa del campionato: «Stiamo lavorando sui loro punti deboli e come attaccarli, loro hanno tanta esperienza ma non sono giovanissimi quindi cercheremo di far pesare questo».

