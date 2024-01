L'anno scorso la squadra sassarese è stata beffata in volata dal Santo Stefano. Quest'anno la Dinamo Lab ritorna sul luogo del “delitto sportivo” per sollevare il primo trofeo italiano. La trentesima edizione della Coppa Italia di basket in carrozzina si disputa infatti ancora al Palasport Alberto Mura di Porto Torres.

Sabato e domenica a contendersi il trofeo dedicato alla memoria del professor Antonio Maglio saranno le quattro squadre meglio classificate al termine del girone di andata della stagione regolare di Serie A. Nella prima giornata, alle 16, la UnipolSai Briantea84 Cantù, che ha vinto 8 volte la Coppa Italia, affronta i campioni d’Italia della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. Alle 18.30 la Dinamo Lab Banco di Sardegna cerca la rivincita contro il S. Stefano Kos Group.

Domenica alle ore 9 la finale di consolazione per il terzo posto, mentre a partire dalle 11.30 sarà la volta della finalissima che verrà trasmessa su Rai Sport in differita alle 16.

© Riproduzione riservata