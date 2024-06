Seconda esperienza estera per il sassarese Marco Spissu. Dopo l'avventura in Russia con lo Unics Kazan della stagione 2021/22, il play ex Dinamo lascia Venezia e l'Italia per approdare in Spagna, al Casademont Saragozza.

Si tratta di un debutto nella Lega Acb, visto che tre estati fa Spissu era stato rispedito in Sardegna dal Malaga dopo avere firmato un biennale, con la motivazione nebulosa di visite mediche non passate. Che fosse una giustificazione campata in aria lo ha stabilito il Basketball Arbitral Tribunal (BAT), il tribunale internazionale, che diede ragione al giocatore e alla società Dinamo, che doveva incassare il buy out per la cessione del contratto.

Nella stagione passata Marco Spissu con la maglia del Venezia ha prodotto quasi 8 punti col 43% nelle triple e 4 assist. Cifre superiori in Eurocup: 13 punti e 5,6 assist a partita, terzo nella speciale graduatoria.

© Riproduzione riservata