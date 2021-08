Clamoroso: niente Malaga e niente Liga Acb per il play Marco Spissu, che era volato in Spagna dopo aver preso parte all'Olimpiade di Tokyo con la nazionale. La società spagnola ha annunciato che il giocatore sassarese non ha superato le visite mediche e quindi il contratto biennale è stato annullato.

Il Malaga non ha specificato quali sono i problemi che hanno impedito a Spissu di superare le visite mediche. Potrebbero essere i postumi dell'infortunio subito un mese e mezzo fa in nazionale durante un'amichevole.

Con l'annullamento del contratto Marco Spissu rientra in forza alla Dinamo, che aveva già preso il sostituto, il play Anthony Clemmons, passando di fatto al 6+6.

Clemmons non è ancora approdato in Sardegna perché impegnato nel viaggio di nozze. Resta da capire ora come si muoverà la società sassarese, che a questo punto ha sovrabbondanza nel ruolo di play, ma anche qualche euro in meno perché deve restituire il buy out che Malaga ha versato per liberare il sassarese dall'anno di contratto con Sassari.

