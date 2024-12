La novità delle ultime settimane in casa Dinamo è l'impiego di Luca Vincini, pivot classe 2003, che può dare una mano in uno dei punti deboli: i rimbalzi. Domenica alle 17 arriva Treviso, formazione col vento in poppa dopo le cinque vittorie di fila.

Il lungo biancoblù rivela: «Stiamo spingendo tanto in allenamento. Veniamo dalla sconfitta con Reggio Emilia in casa e vogliamo rifarci davanti ai nostri tifosi».

L'altra novità che riguarda l'organico è l'impossibilità di recuperare l'ala piccola Sokolowski in tempi brevi. Ulteriori esami hanno rivelato che l'infortunio a un piede necessita di un'operazione e quindi si torna sul mercato, anche se l'allenatore Markovic chiarisce: «Non vogliamo prendere un giocatore per prenderlo, ma vogliamo uno che sia utile alla squadra».

