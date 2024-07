Non una sorpresa l'addio di Ousmane Diop. La Dinamo lo aveva detto che non sarebbe riuscita a trattenerlo e lo ha dimostrato chiudendo la squadra senza il lungo senegalese di formazione italiana. Oggi la società ha voluto salutare con un post un giocatore che a Sassari è cresciuto non solo tecnicamente.

In un post sui social la Dinamo ha scritto: «Sono stati il suo cuore, il suo modo di giocare, il suo modo di essere un giocatore della Dinamo a lasciare il segno, a trasmettere quel senso di appartenenza proprio della sua storia, del suo sogno di diventare giocatore e uomo. Lo ha fatto con semplicità, con il sorriso sulle labbra, lottando, crescendo, passando dei momenti molto duri, reagendo. Diventando un esempio».

Lo aspetta Milano che dovrebbe dare l'annuncio ufficiale tra qualche ora. La Dinamo evidenzia: «Il basket a volte ti mette di fronte a scelte diverse, ti fa prendere altre strade, non ti permette di essere sentimentale. Ma i suoi occhi non saranno mai quelli di un avversario, non saranno mai occhi avidi, arroganti, irriconoscenti. Avremo la percezione che lui sarà sempre uno di noi».

