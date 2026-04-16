«Domenica ci aspetta un'impresa, un'impresa da Dinamo! Saremo dodici giocatori in campo più 5.000 sugli spalti, uniti verso un unico obiettivo». Il gruppo di tifosi Orgoglio Biancoblu chiama a raccolta i tifosi, rilanciando l'appello fatto dalla società sassarese sui social per la gara di domenica al PalaSerradimigni contro Venezia, con inizio alle 17.

Nel momento più difficile da quando la squadra sassarese è approdata in serie A, finalmente si scuote un ambiente (società compresa) che aveva perso slancio. Il match contro Venezia è l'ultima occasione per rialzare la testa dopo cinque sconfitte di fila e per battere una delle candidate allo scudetto occorre che la formazione di Mrsic riceva una spinta dai tifosi per compensare il divario tecnico e dare coraggio a un gruppo che nei finali si smarrisce.

Orogoglio Biancoblu vuole colorare e aumentare i decibel del tifo del palazzetto: «Chiediamo a tutto il pubblico di indossare una maglia bianca, di portare la sciarpa, la voce e tutta la passione e l'energia che abbiamo dentro. Ci sarà da sostenere i ragazzi per tutta la partita fino all'ultimo secondo».

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